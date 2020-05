A partir del dilluns 11 de maig es passarà a la fase 1 de la desescalada

Actualitzada 05/05/2020 a les 17:52

Les terrasses tindran una ocupació que no podrà superar el 50% de l'aforament permès, i si l'Ajuntament decideix ampliar aquest aforament, la proporció del 50% s'haurà de mantenir.

Els grups de persones en una taula seran d'un màxim de 10, tot i que encara no queda gaire clar com es repartirà l'aforament si hi ha una taula amb deu persones, ja que la distància mínima entre taules ha de ser de dos metres, o un metre en el cas que hi hagui pantalles protectores.

Els cambrers hauran de rentar les taules i cadires després de cada servei, igual que els mantells, que hauran de ser d'un sol ús o rentables.

A l'entrada de l'establiment caldrà posar gel desinfectant per les mans.

El pagament s'haurà de fer, en la mesura del possible, amb targeta.

Les cartes dels establiments haurien de ser excloses de les taules i seria el cambrer qui informaria dels productes que s'ofereixen.

Pel que fa a la coberteria, els establiments hauran de tenir especial cura en rentar-los bé.

Pel que fa als serveis, només hi podrà entrar una persona i sense acompanyant.

Els treballadors atendran amb mascareta i disposaran d'un espai adequat per canviar-se de roba.

Alguns canvis de torn seran modificats per tal de mantenir les condicions de seguretat entre els treballadors.

A partir del dilluns 11 de maig a la majoria de províncies de l'Estat es passarà a la fase 1 de la desescalada i els ciutadans podran tornar a gaudir de les terrasses als bars. Això no significa la fi de les restriccions i, per tant, caldrà seguir mantenint mesures de protecció per evitar contagis i l'aparició de nous brots de coronavirus. Quines són les mesures que hauran de complir els bars i restaurants?