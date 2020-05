Durant el primer cap de setmana s'han posat més de 36.000 multes i s'ha detingut a 235 persones

No es poden utilitzar vehicles de motor per desplaçaments o fer esport.

S'ha d'evitar asseure's en un banc i realitzar petites reunions amb persones diferents de les que convius.

Els menors han d'anar acompanyats d'un progenitor durant les franges horàries marcades (de 12 a 19 hores). De fet, s'ha multat a diverses famílies que han sortit cadascun dels progenitors amb un menor diferent, tot i mantenir la distància de seguretat.

No es permet sortir fora de les franges horàries marcades per edats tot i que es permet, com sempre, anar a comprar al supermercat o a la farmàcia.

Les passejades no poden ser de més d'una hora i s'han de fer a un quilòmetre del domicili.

Segueix prohibit l'accés als parcs infantils.

Durant el passeig no es pot sortir amb més de dues persones adultes de la mateixa unitat.

No es pot sortir més d'una vegada al dia.

Les persones que surten a fer esport ho han de fer soles i no poden anar acompanyades de ningú.

En el cas de les persones que surten a fer esport, els límits d'espai superen el quilòmetre però no es pot sortir del municipi.

En un vehicle no hi poden viatjar més de dues persones per fila de seients, i els ocupants han de dur mascareta. El mateix passa amb taxis o vehicles VTC.

L'ocupació del transport públic ha de ser del 50% com a molt i cal dur mascareta sempre.

Les aglomeracions segueixen prohibides encara que sigui a l'aire lliure.

En aquests moments en trobem a la fase 0 del desconfinament i tot i que està permès sortir a fer esport i passejar existeixen certes limitacions i dubtes sobre que es pot fer i que no. De fet, durant el primer cap de setmana d'aquesta fase a l'estat d'alarma, s'han posat més de 36.000 multes i s'ha detingut a 235 persones.Per tant, et desgranem coses que no es poden per tal d'evitar multes.