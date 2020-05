Marlaska diu que la nova etapa serà més difícil que la del confinament total

El ministre d'Interior fa un balanç «raonablement positiu» dels tres dies després de les mesures d'alleujament per a la població general

Desescalada a les presons

El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, fa una crida a la societat perquè es «prengui de debò» les mesures de la desescalada perquè la transició cap a la nova normalitat serà «més difícil» que el confinament total.«Hem fet un esforç grandíssim durant set setmanes i haurem de continuar-lo fent per a no perdre el camí que hem avançat entre tots» i que s'ha traduït en una disminució dels morts i contagiats pel coronavirus, destaca Marlaska en una entrevista telemàtica amb Efe.El titular d'Interior es mostra confiat que la població mantingui com fins ara una conducta responsable, la mateixa que ha demanat als grups polítics perquè donin suport a la pròrroga de l'estat d'alarma, l'única possibilitat -diu- per a emparar les mesures d'aquest període de transició.Tres dies després de les mesures d'alleujament per a la població general, el titular d'Interior fa un balanç «raonablement positiu», encara que reconeix alguna «disfunció» que podia ser fins i tot acceptada «en un primer moment». No obstant això, hi ha situacions «gens aconsellables», com que surtin al carrer matrimonis en la franja horària dels nens o grups xerrant al carrer.«Encara que sembli absurd, és més fàcil el confinament total que poder sortir amb condicions. És més difícil adaptar-se a un confinament parcial i ens l'hem de prendre tots de debò», emfatitza el ministre.El coronavirus ha tingut menor incidència a les presons, on des d'un primer moment es van adoptar mesures estrictes com la prohibició de les visites de familiars i afins als reclusos.No obstant això, i com ocorrerà amb la resta de la societat, el Ministeri ja pensa en mesures d'alleujament, condicionades, segons el ministre a la salvaguarda de la salut dels interns, dels funcionaris i de la societat.Per això, restablir les comunicacions és una d'aquestes mesures d'alleujament que s'estan estudiant per a evitar l'«excés d'aïllament» dels quals per si mateix ja estan aïllats.