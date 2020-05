Madrid renovarà fins el desembre tots els sanitaris contractats per la Covid-19

Inicialment es va parlar que tindrien contracte fins el 31 de maig, però la Comunitat de Madrid ha rectificat

Actualitzada 05/05/2020 a les 19:43

La presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciat que la Comunitat de Madrid renovarà finalment fins a desembre als 10.000 contractats en el Servei Madrileny de Salut (Sermas) per a fer front a la crisi sanitària per la Covid-19 a la regió.Fins ara, la Conselleria de Sanitat havia informat de la renovació només fins al 31 de maig o finals de juny de «la pràctica totalitat» de les contractacions realitzades per a afrontar la Covid-19 i havia afegit que, en el moment de la seva data de finalització, analitzaria la situació existent en funció de com evolucionés la pandèmia.En una entrevista amb EsRadio, Ayuso ha anunciat que renovaran els contractes fins a desembre, decisió celebrada pels sindicats sanitaris, que consideren que aquests empleats són «imprescindibles» per a evitar que el sistema sanitari torni a col·lapsar.Els cinc sindicats que formen part de la Taula sectorial de Sanitat en la Comunitat de Madrid (Satse, CC. OO., Amyts, CSIT-UP i UGT) havien reclamat de manera unànime la pròrroga de les contractacions de la COVID, de les quals gairebé 8.000 són de personal sanitari.