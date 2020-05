Llibres de préstec en quarantena i limitacions d'accés, condicions per les biblioteques

Els primers dies, les biblioteques oferiran serveis «molt limitats», en què els usuaris no podran accedir lliurament a la col·lecció, a fer consultes a les sales o impulsar activitats. Els documents que hagin sortit dels equipaments quedaran en quarantena –en el cas dels arxius, el període és de deu dies i les biblioteques calculen que serà d'entre «una setmana i quinze dies»-, cosa que implicarà unes limitacions en un servei «bàsic» com el préstec. Tampoc es podran fer servir ordinadors ni tauletes i els horaris habituals es reestructuraran.Amb tot, fins que el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) no faci públiques les especificitats, no es poden precisar encara els serveis que els equipaments podran oferir, ni en quines zones, ja que tot l'anunciat és «orientatiu». Les biblioteques, però, celebren haver estat incloses en la primera fase del pla de desconfinament, que entenen com un reconeixement «polític i públic» pel valor «social, educatiu i cultural» que tenen aquests equipaments.La gerent de Serveis de Biblioteques entén que els equipaments seran útils en la mesura que generin «confiança» i puguin prestar el servei de manera «segura» i amb «totes les precaucions».