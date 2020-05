Les proves PCR es faran entre 24 i 48 hores després d'aparèixer els símptomes

Simón diu que s'aplicarà des del pròxim dilluns 11 de maig, dia en què algunes províncies passaran a la fase 1 de desconfinament

Actualitzada 05/05/2020 a les 13:42

Les proves PCR es faran a tots els ciutadans entre les 24 i 48 hores des que apareixen els símptomes i les proves es realitzessin en els centres d'atenció primària a partir del pròxim dia 11 de forma generalitzada, encara que en algunes comunitats ja s'estan fent.Simón responia així en roda de premsa després que el dilluns transcendís que les proves es realitzarien en les primeres 24 hores dels símptomes, segons l'estratègia de detecció precoç que el ministre de Sanitat, Salvador Illa, va presentar a les comunitats en el Consell Interterritorial de Salut.«La informació que necessitem ara és diferent, tenim molta més precocitat a l'hora de detectar els casos i no s'estan proposant 24 hores sinó entre 24 i 48 hores com a objectiu. Sabem que en alguns casos es podrà aconseguir fins i tot menys i en uns altres haurem de conformar-nos amb una miqueta més».Simón ha precisat que estem en una nova fase, en principi amb un número molt reduït de casos, en els quals l'objectiu és detectar qualsevol possible indici que porti a pensar que pot haver-hi un rebrot.L'expert ha explicat que les proves s'han de fer en un sistema com en el d'atenció primària en el qual fins ara no es tenia aquesta capacitat, per la qual cosa ara haurà de reforçar-se per a obtenir la majoria dels indicadors que interessen, que siguin viables i es puguin donar a temps, de cara a la desescalada.Ha insistit que en aquests moments, en el centre de l'epidèmia, el que interessa és la detecció el més precoç possible controlant la transmissió de forma més precisa on es produeixen els brots per a evitar prendre mesures per al conjunt de la població.L'epidemiòleg ha indicat que porten al voltant de deu dies discutint amb les autonomies en la ponència d'alertes de l'Interterritorial sobre els mecanismes de vigilància que cal establir a partir del moment en què la transmissió del virus ja és molt pròxima a 0.«Jo crec que aconseguirem un sistema molt reactiu que ens permeti garantir que en cas que encara hi ha una transmissió en algun punt que no s'ha detectat i que pot generar nous brots, la detectarem a temps», ha afirmat.I això, ha dit Simón, s'aplicarà en principi des del pròxim 11 de maig, moment en el qual, en general, hi haurà comunitats, províncies, territoris que, si fan la sol·licitud, podran passar a la fase 1.Algunes comunitats ja ho estan implementant, ha explicat l'expert, que ha apuntat que «òbviament» adaptar sistemes informàtics i estructures sanitàries per a poder realitzar una sèrie d'accions «porta un temps», amb el que no es pot implementar d'un dia per a un altre.«Tenim la confiança que el dia 11 una gran part de les comunitats seran capaces de fer-ho, les altres probablement els dies següents i amb això el que busquem és una capacitat de reacció molt precoç davant qualsevol risc que pugui suposar un nou rebrot de la malaltia», ha abundat Simón.