Les llars d'infants reclamen que es facin públiques aviat les condicions de reobertura

La portaveu també ha dit que «confia que en els propers dies ens facilitaran aquesta informació. Nosaltres, per la nostra part, remetrem a les autoritats educatives els nostres suggeriments, perquè entenem que, com a coneixedors de les necessitats educatives i de lleure dels nostres alumnes, podem fer aportacions valuoses». Així mateix, ha senyalat que si es demora en excés la fixació d’aquestes condicions podria ser que molts centres haguessin de retardar l’obertura. «El que no farem és improvisar, tenim a les nostres mans infants i, per tant, la planificació s’ha de fer amb la màxima cura».A més, consideren que les famílies també necessiten saber en quines condicions podran portar els seus fills a la llar d’infants per poder organitzar-se i conciliar en les properes fases de la desescalada.Pel que fa a la reunió que es va mantenir amb el conseller d’Educació de la Generalitat, Josep Bargalló, la setmana passada, l’Associació Catalana de Llars d’Infants n’ha fet una valoració positiva. «Vam sortir satisfets perquè el conseller va deixar clar que som part del sistema educatiu i li vam sentir dir que som una prioritat per al Govern. Necessitàvem aquest reconeixement», explica Català.Per a la portaveu també va ser molt ben rebut el compromís del conseller de posar en marxa un ajut extraordinari per a totes les llars d’infants que mitigui la dificultat extrema amb la qual s’han trobat aquests centres arran del tancament derivat de les mesures de lluita contra el coronavirus. «Va ser una molt bona notícia. Confiem que el Govern complirà amb la seva paraula i que aviat s’articularà aquest mecanisme extraordinari de suport. Nosaltres, per la nostra part, estarem atents perquè es passi de les paraules als fets com més aviat millor. Els nostres associats ho necessiten», conclou Català.Fonts del Govern han explicat a l'ACN que aquestes ajudes es vehicularan a través de la comissió que estudia els ajuts per a les empreses amb pèrdues.