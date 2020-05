Actualitzada 05/05/2020 a les 15:48

L'Associació Internacional de l'Aviació (IATA, per les seves sigles en anglès) defensa que amb l'ús obligatori de les mascaretes «no cal eliminar el seient del mig». El lobby de les aerolínies ha assegurat aquest dimarts que deixar buits una tercera part dels seients als avions comportarà un augment del preu dels bitllets d'entre un 43 i 54%. Per evitar-ho, IATA està pressionant als governs perquè imposin controls sanitaris com comprovar la temperatura dels passatgers als aeroports i l'ús de les mascaretes als avions. Des del sector esperen que en les pròximes setmanes o al juny l'Organització Internacional de l'Aviació Civil i l'Organització Mundial de la Salut publiquin les seves recomanacions per viatjar amb seguretat.