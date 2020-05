La renda mínima es començarà a cobrar al juny i complementarà la de la Generalitat

El ministre ha fet aquestes manifestacions en resposta a una pregunta de la senadora d’ERC Mirella Cortès, que li ha recordat la urgència de la prestació i li ha demanat que es vinculi al marc competencial de la Generalitat, de manera que sigui un ingrés complementari a la renda de ciutadania de Catalunya.«Que totes les persones que cobren la renda de ciutadania puguin tenir aquest ingrés i nosaltres el complementem per poder sumar més», ha dit la senadora. Segons Cortès, cal que es respecti el «principi de subsidiarietat» i que es garanteixi que estigui «gestionada pel govern de la Generalitat».Segons el ministre, serà subsidiària. «Hem estudiat detalladament la renda de ciutadania, hem vist quins elements podem absorbir amb la nostra, hem tingut converses amb diversos consellers de la Generalitat d’aquest tema, i per tant coneixem el disseny que tenen i interioritzarem al nostre disseny, de manera que serà complementari i subsidiari amb la renda de ciutadania, tingui-ho per segur».Això, segons el ministre, implicarà que si la Generalitat ha fet arribar aquesta ajuda a entre 60.000 i 80.000 llars el govern espanyol farà que arribi «més lluny». «Això els permetrà focalitzar molt més la seva renda i unir esforços a l’hora d’eradicar la seva promesa» de manera que el percentatge del 20% de les llars que està en pobresa severa es pugui eliminar gairebé completament, i entre el 20% i el 40% de la mitjana que ve a continuació en un percentatge molt important».