La pandèmia destrueix 57.000 llocs de treball més a la demarcació i l'atur puja gairebé un 12%

Catalunya ha fet front a la destrucció de 89.841 llocs de treball a l'abril, elevant la xifra total per efecte del coronavirus a 130.800

Actualitzada 05/05/2020 a les 14:50

Catalunya va rebre aquest abril passat un nou revés en el seu mercat de treball en incrementar-se l'atur registrat en 50.763 persones, amb una pujada del 12%, mentre que els afiliats a la Seguretat Social han caigut en 89.841 a causa de l'impacte de la COVID-19.El Ministeri de Treball ha donat a conèixer aquest dimarts les dades de l'atur registrat en el SEPE (el servei d'ocupació estatal), que situen Catalunya com la segona autonomia en la qual més puja l'atur, només per darrere de les Balears, amb un total de 467.810 desocupats, un 12,2% més, la xifra més alta des de maig de 2016.Segons les dades de l'afiliació, Catalunya ha fet front a la destrucció de 89.841 llocs de treball a l'abril, de manera que la xifra total per efecte del coronavirus s'eleva a 130.800 si se sumen els perduts al març, segons els càlculs de la Generalitat amb dades de l'afiliació.El secretari general de Treball de la Generalitat, Josep Ginesta, ha assegurat en conferència de premsa telemàtica que la crisi sanitària afecta ja a Catalunya 809.730 treballadors, que o bé han perdut la feina o bé estan immersos en Expedients de Regulació d'Ocupació Temporal (ERTO).D'aquesta xifra, 130.800 són els llocs de treball destruïts al març i abril -pèrdua mitjana de afiliats- i 678.730 són les persones que constaven a finals d'abril com a treballadors actius en un expedient temporal que els ha deixat a casa cobrant una prestació per desocupació.Ginesta ha assegurat que aquestes dades donen una idea més real de la situació del mercat de treball que les xifres de l'atur registrat o de l'EPA (Enquesta de la Població Activa), que no s'incorporen als implicats en ERTOS.La Generalitat treballa amb la previsió d'un mes de maig que serà també difícil per a l'ocupació perquè gran part de l'activitat econòmica, sobretot la vinculada als serveis i el turisme, continuarà paralitzada.A tot Espanya, la Seguretat Social ha perdut 947.896 afiliats des del 12 de març fins final d'abril per la pandèmia de la Covid-19, amb les dades del Govern central.L'atur registrat en el conjunt estatal va augmentar a l'abril en 282.891 desocupats, un 8%, deixant la xifra de persones sense feina en 3.830.000 de persones, un nivell que no es veia tampoc des de maig de 2016.L'atur s'ha acarnissat especialment a Catalunya i Balears per ser comunitats amb un important pes dels serveis, àmbit al qual pertanyen 219.128 dels 282.891 treballadors que s'han quedat sense feina a l'abril a Espanya.A Catalunya, el sector serveis incrementa el nombre d'aturats a 39.012 persones fins a arribar als 345.370, del total de 467.810 aturats.La indústria concentra 49.903 aturats, el que en suposa 4.847 més; la construcció, 38.706 (6416); i l'agricultura, 8.526, mentre que els aturats sota l'epígraf 'sense ocupació anterior' són 25.305.En comparació amb l'abril de 2019, l'atur registrat s'ha incrementat a Catalunya en 86.212 persones, un 22'59% més.Quant als afiliats a la Seguretat Social a tot Espanya, la crisi de la Covid-19 s'ha elevat a 49.074 les baixes a l'abril, que sumades a les 833.979 registrades del 12 al 31 de març donen un total de 947.896.El Ministeri de Treball ha quantificat, a més, en 3.380.000 de treballadors els que són a casa afectats per un Expedient de Regulació d'Ocupació Temporal (ERTO), a data de l'30 d'abril, el que suposa ja un 24,25% del total d'afiliats al règim general de la Seguretat Social.Per províncies, Barcelona registra un increment del 12% del nombre de desocupats fins a arribar als 340.989; mentre que Girona pateix una pujada del 16,24% fins als 45.657; Lleida veu un augment de 7,62% fins als 23.479; i Tarragona, una de l'11,98%, fins a situar la xifra d'aturats a 57.685.Una altra dada que dona una idea de la important caiguda de l'activitat econòmica l'ofereix el nombre de contractes formalitzats a l'abril a Catalunya, que es va desplomar en un 47,87% en relació a març.Els sindicats han posat èmfasi en el fet que, des de l'inici de l'estat d'alarma, l'atur registrat s'ha incrementat en 72.596 persones a Catalunya (març i abril) i que s'han destruït ja 130.856 llocs de treball, mesurats a través de la caiguda dels afiliats.Davant d'aquesta situació, UGT ha reclamat un canvi de model productiu per fugir de la «volatilitat» de l'actual i poder generar llocs de treball de qualitat i més estables, al temps que exigeix que es posi en marxa de manera urgent una renda mínima extraordinària per donar cobertura als col·lectius més vulnerables.Per la seva banda, CCOO ha alertat que la crisi sanitària, l'estat d'alarma i la paràlisi econòmica «estan deixant al límit de la subsistència gran part de la població treballadora» perquè, ha destacat, «una de cada dues persones treballadores necessiten avui una prestació», de manera que urgeix a agilitzar les ajudes.Des de les patronals, Foment del Treball ha tornat a demanar noves mesures a l'Estat per ajudar les empreses perquè «només la pròrroga de les mesures extraordinàries laborals i fiscals pot moderar l'increment de l'atur en l'inici de la desescalada».Pimec ha insistit també que s'han d'aplicar mesures «contundents» per garantir la continuïtat del teixit empresarial, centrades sobretot a donar més liquiditat amb més moratòries o exempcions d'impostos i cotitzacions sociales.