L'OMS recomana als països analitzar pneumònies sospitoses de finals del 2019

L'organització creu que aquests casos aporten una visió «més clara» de la pandèmia

Actualitzada 05/05/2020 a les 14:10

Aquells països que tinguin mostres de pacients amb pneumònies sospitoses de finals de 2019 haurien d'analitzar-les per a identificar possibles casos de COVID-19 anteriors fins i tot al fet que la Xina informés d'aquesta nova malaltia, segons ha recomanat aquest dimarts un portaveu de l'Organització Mundial de la Salut (OMS).«Seria de gran importància que tots els països amb casos sense especificar de pneumònia al desembre, o fins i tot al novembre, realitzin tests, i alguns ja ho estan fent», ha destacat en roda de premsa el portaveu de l'OMS Christian Lindmeier.El portaveu ha reaccionat així a informes mèdics procedents de França i els Estats Units que van identificar possibles casos de COVID-19 en aquests territoris ja el mes de desembre, encara que la Xina no va notificar a l'OMS de l'existència de casos pel nou coronavirus fins a l'últim dia de l'any passat.Aquests casos «ens aporten una visió més clara» de la pandèmia, ha subratllat Lindmeier, qui ha considerat essencial que continuïn aquest tipus d'estudis «per a entendre millor el potencial de contagi de la COVID-19».El portaveu ha subratllat que no seria estrany que el coronavirus estigués ja fora de la Xina en dates tan primerenques, «ja que els primers casos de la malaltia es remunten a principis de desembre i entra en la mesura del possible que alguns dels infectats viatgessin des de Wuhan (ciutat on es va originar) a altres països».Lindmeier ha afegit que és una pràctica habitual entre molts metges guardar mostres de pacients amb pneumònies sospitoses, precisament per a poder realitzar test posteriorment davant possibles brots de noves malalties.