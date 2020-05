L'OMS confirma l'origen animal del coronavirus i refuta la seva creació en un laboratori

L'organització acusa els Estats Units d'especular sobre l'origen del virus sense compartir evidències

05/05/2020 a les 08:59

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) s'ha pronunciat sobre les versions que indiquen que el coronavirus causant de la covid-19 es va originar en un laboratori de la Xina i ha confirmat que aquest patogen «té origen animal», contràriament al que afirma des de fa dies el govern dels Estats Units.«El coronavirus circula de manera ancestral entre les ratapinyades, és alguna cosa que sabem basant-nos en la seqüència genètica d'aquest virus. El que necessitem entendre és quin ha estat l'animal que va actuar com a intermediari, és a dir que va ser infectat per les ratapinyades i ho va transmetre a l'humà», va sostenir la cap del Departament de Malalties Emergents de l'OMS, María Van Kerkhove.El president dels Estats Units, Donald Trump, ha dit públicament que el coronavirus SARS CoV-2 va tenir el seu origen en un laboratori de Wuhan (lloc del primer brot epidèmic), la qual cosa aquest diumenge va reafirmar el seu secretari d'Estat, Mike Pompeo, qui va agregar que el govern compta amb «una enorme quantitat de proves» d'això.«De totes les evidències que hem vist de totes les seqüències genètiques que estan disponibles, i crec que hi ha més de 15.000, aquest virus té un origen natural», va dir Van Kerkhove en una conferència de premsa virtual.El director executiu de l'OMS per a Emergències Sanitàries, Mike Ryan, va recalcar que els EUA no ha compartit amb l'organització l'evidència que afirma tenir. «Des de la nostra perspectiva això és especulatiu i com qualsevol organització que es basa en evidències, ens agradaria molt rebre qualsevol informació relativa a l'origen del virus», va agregar. El metge va insistir que mentre els EUA no comparteixi aquesta suposada informació «nosaltres ens concentrem en el que sabem, en l'evidència que tenim i que ens indica que el virus té origen animal».