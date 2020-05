L'app que permet autoevaluar els símptomes de covid-19 supera les 10.000 descàrregues

'Asistencia Covid 19' monitoritza la temperatura i els paràmetres bàsics cada dotze hores des que s'inicia i inclou un recordatori en forma d'alarma

Actualitzada 05/05/2020 a les 12:33

L'aplicació Assistència Covid 19 creada pel Govern en col·laboració amb Telefònica, i que permet als usuaris fer una autoavaluació dels seus símptomes i accedir a consells i recomanacions, suma ja més de 10.000 descàrregues.La nova aplicació permet als usuaris fer una autoavaluació a partir dels símptomes mèdics que presenti sobre la probabilitat d'estar infectat per la COVID-19, els informa sobre la malaltia i ofereix consells pràctics i recomanacions que ha de seguir una persona segons el resultat d'aquesta avaluació.El desenvolupament de l'aplicació ha correspost a l'empresa Telefònica després de l'acord que van subscriure aquesta companyia i la Secretaria General d'Administració General del Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital.La nova aplicació pretén, segons estableix el conveni que han signat totes dues parts -que avui publica el BOE- reduir el volum d'anomenades als números telefònics que s'han posat a la disposició dels ciutadans per a resoldre dubtes, i realitzar així un triatge inicial de possibles casos i un seguiment posterior.Asistencia Covid 19 facilita als usuaris realitzar aquesta autoavaluació d'una manera contínua, ja que monitoritza la temperatura i els paràmetres bàsics cada dotze hores des que s'iniciï i inclourà un recordatori en forma d'alarma.El responsable del tractament de totes les dades que recopila l'app serà el Ministeri de Sanitat i els usuaris estan a més geolocalitzats a través del GPS dels seus dispositius per a conèixer on es troben i connectar-los si és necessari amb el sistema d'atenció sanitària que els correspongui.No es tracta d'un servei de diagnòstic mèdic, d'atenció d'urgències o de prescripció de tractaments farmacològics, adverteix el conveni que han signat les dues parts, que han corroborat que aquest sistema no substitueix en cap cas la consulta amb un professional mèdic qualificat.La geolocalització dels usuaris només s'activa quan aquests presenten una simptomatologia específica, com la tos seca; febre de més de 37,5; falta d'aire; patologies prèvies; haver estat en contacte amb altres pacients, mucositat nasal, dolor muscular o malestar general.Tots els drets de propietat intel·lectual relatius a la nova aplicació corresponen a la Secretaria General d'Administració Digital, segons el conveni, que no estableix a més cap obligació econòmica.L'ús d'aquesta aplicació és «gratuït, lliure i voluntari» encara que no poden ser usuaris de la mateixa els menors de 16 anys sense el consentiment dels seus pares, i els responsables de la mateixa poden posar-se en contacte amb qui la hi hagi descarregat per a comprovar la veracitat de les dades.El conveni que han signat les dues parts adverteix a més contra la possibilitat de proporcionar informació falsa en l'aplicació i contra la creació de comptes falsos o que suplantin la personalitat d'una tercera persona.L'acord que han signat la Secretaria general d'Administració Digital i la companyia Telefònica inclou un apartat específic sobre el tractament de les dades personals, perquè els usuaris coneguin qui és el responsable d'aquest tractament, quines dades es tractaran, durant quant temps, o qui tindrà accés a ells.