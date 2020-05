Destinen 76,4 milions d'euros per defensar el sector cultural

També s'habilita un accés extraordinari a la prestació per desocupació per als treballadors de la Cultura

Actualitzada 05/05/2020 a les 16:04

El Govern de l'Estat ha destinat 76,4 milions d'euros a través d'un Reial decret, «mesurat, pensat, just i que arriba en el moment oportú», que recull un paquet de mesures per a «defensar» i reforçar el sector cultural en la crisi sanitària.Així ho ha anunciat avui dimarts el Ministre de Cultura i Esport, José Manuel Rodríguez Uribes, després de la reunió del Consell de Ministres, on s'ha aprovat aquest Reial decret llei en el qual també s'habilita un accés extraordinari a la prestació per desocupació per als treballadors de la Cultura que no s'hagin pogut beneficiar de les mesures generals establertes després del coronavirus.