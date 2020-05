Creixen un 36% els conductors amb excés de velocitat en l'estat d'alarma

El mes d'abril s'ha tancat amb 30 morts a les carreteres espanyoles, 44 menys que en el mateix període de l'any passat

Actualitzada 05/05/2020 a les 08:24

El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha advertit als conductors, en una entrevista amb Efe, que les normes de trànsit continuen vigents en l'estat d'alarma, després d'haver constatat que han augmentat un 36% els vehicles captats per un radar amb excés de velocitat.Segons les dades del ministre, mentre que en circumstàncies normals els radars detecten un excés de velocitat en un 0,57% dels vehicles que circulen per les carreteres, des de l'entrada en vigor de l'estat d'alarma pel coronavirus aquest percentatge ha aconseguit el 0,78%. «És com si en haver-se reduït la circulació en una manera tan notable, els conductors entenguessin que poden incrementar la velocitat i pensessin 'és meva la carretera'», ha ressaltat. Per això, la Direcció General de Trànsit (DGT) està treballant per a informar i advertir que les normes continuen vigents i que els conductors han de ser «absolutament responsables».Marlaska ha admès que tot i que la sinistralitat viària ha disminuït des del 14 de març -quan van entrar en vigor les restriccions per l'estat d'alarma- no l'ha fet en la mateixa proporció que la mobilitat. Abril s'ha tancat amb 30 morts en les carreteres espanyoles, 44 menys que en el mateix mes del passat exercici. Ja al març, en la segona quinzena del qual es van començar a aplicar les restriccions de circulació decretades per l'estat d'alarma, es van registrar 53 morts, 45 menys que en el mateix període de 2019.