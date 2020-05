Aprovat el pla de xoc en polítiques d'ocupació i una ajuda per les AMPA pel servei de menjador escolar

Les sis línies de polítiques d'ocupació activades entre maig i juny preveuen beneficiar 1.500 empreses i 4.300 persones de manera directa, i a milers de persones de manera indirecta a través del suport a les empreses per a la creació i manteniment de llocs de treball. El pla també està destinat per afavorir ajuntaments, consells comarcals, cooperatives i entitats de l'economia social, el tercer sector, autònoms i microempreses.En l'àmbit educatiu, el Decret llei estableix un ajut per compensar les AMPA que prestin directament els serveis de menjador dels centres educatius de titularitat de la Generalitat. Amb aquest ajut, en forma de prestació econòmica única, es vol pal·liar el perjudici econòmic del tancament dels centres educatius a partir del 13 de març. En el cas que les AMPA prestin indirectament el servei de menjador escolar a través d'una empresa o entitat, serà l'empresa o entitat prestadora del servei qui podrà sol·licitar els ajuts. D'aquesta manera, Educació complementa la mesura anunciada el passat 26 de març d'indemnització a les empreses contractades pel Departament, ajuntaments o consells comarcals per les pèrdues causades pel cessament de l'activitat.A més, el text aprovat avui inclou mesures per facilitar els desplaçaments i el trasllat dels treballadors que participen en les tasques de recollida de producte de les diferents campanyes agràries. En aquest sentit, es demana al Departament de Territori i Sostenibilitat que adeqüi el transport públic per carretera a les necessitats d'aquests treballadors, tot respectant les condicions establertes en cada fase de l'actual situació d'emergència sanitària respecte a l'ocupació màxima de la capacitat del vehicle i sobre la distància de separació entre els viatgers.