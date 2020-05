Un estudi mèdic detecta el coronavirus a França a finals de desembre

Oficialment, els primers casos es remunten al 24 de gener

Actualitzada 04/05/2020 a les 10:21

Metges francesos creuen que el coronavirus ja circulava al país a finals de desembre, després d'haver diagnosticat a posteriori a un pacient que va ingressar en un hospital de la regió de París el 27 de desembre.El responsable de vigilància intensiva dels hospitals Avicenne de Bobigny i Jean Verdier de Bondy, Yves Cohen, va explicar en declaracions emeses aquest dilluns per France Info que el cas s'ha descobert amb un treball retrospectiu dels tests PCR que es van fer a 24 pacients internats al desembre i gener amb pneumònia.A un home que va ingressar en el Jean Verdier se li van prendre mostres PCR que ara s'han tornat a analitzar i han donat un resultat positiu a la COVID-19. L'home, que no havia fet viatges que permetin suposar que va contreure la infecció a l'estranger, va estar malalt durant quinze dies i va contagiar als seus dos fills, però no a la seva dona. Això fa sospitar que la dona, sent asimptomàtica, va poder estar en l'origen del contagi en la família. En particular tenint en compte que treballa en la peixateria d'un supermercat en el qual hi ha una clientela d'origen xinès.Les conclusions dels facultatius han de publicar-se en un article d'una revista especialitzada la setmana vinent. L'Agència Regional de Sanitat d'Ile de France analitzarà aquestes hipòtesis, que semblen confirmar la tesi que el coronavirus estava a França abans dels primers casos que, oficialment, es tenien registrats fins ara, i que es remunten al 24 de gener. Es tractava d'un francès d'origen xinès i de dos turistes xinesos que havien passat per la ciutat de Wuhan, on se situa l'inici de la pandèmia.