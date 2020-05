S'incrementa un 49% la venda de tovalloletes humides durant el confinament

Greenpaace recorda que no son biodegradables i que no s'han de llençar pel vàter perquè col·lapsen depuradores i arriben a rius i mars

Segons les dades que han proporcionat diferents centres de distribució de béns de consum, hi ha hagut un increment molt notable en la venda de tovalloletes humides, un 49%, des de l'inici de la pandèmia per la covid-19, una dada preocupant, segons Greenpeace i l'Associació Espanyola d'Operadors Públics de Proveïment i Sanejament (AEOPAS).El problema que ja sofrien els operadors per a l'evacuació de les aigües residuals, i el seu posterior tractament, era ja important, perquè moltes de les incidències d'embussos i avaries eren provocades per l'acumulació de tovalloletes humides en les estacions d'elevació, sistemes de cribratge, depuració, etc. La patronal d'aigües EurEau va estimar que els costos a nivell europeu per a la seva eliminació pot estar entre els 500 i els 1.000 milions d'euros anuals.Les tovalloletes humides no són biodegradables, encara que s'anunciïn com a tal. Estan fetes de microplàstics i, algunes, amb microfibres de cel·lulosa. Contenen, per tant, fibres sintètiques i substàncies que impregnen el teixit, com són conservants, surfactants i hidratants, empleades per a inhibir l'acció dels bacteris responsables de la descomposició d'aquests materials. Les tovalloletes, i altres elements plàstics, llançats indegudament a la xarxa de sanejament, a més de produir embussos, es van desintegrant en microplàstics i acaben directament en els nostres lleres, rius i mars. Allí les fibres plàstiques d'aquestes tovalloletes poden trigar més de 100 anys a degradar-se en fragments encara més petits.Aquests microplàstics causen greus danys a la fauna marina, com ha quedat demostrat per l'abundant literatura científica sobre aquest tema. Actualment, unes 700 espècies d'organismes marins es veuen afectats per contaminació plàstica. Cada any, més d'un milió d'ocells i més de 100.000 mamífers marins moren a conseqüència de tots els plàstics que arriben a la mar, entre ells els cada vegada més abundants restes de tovalloletes.«Les tovalloletes són elements d'higiene no essencials, la funció de la qual pot realitzar-se amb uns altres menys nocius com l'aigua o el paper higiènic. Els greus danys ambientals, i en infraestructures de sanejament, que causen les tovalloletes humides fan més que recomanable demanar que es deixin d'utilitzar i comercialitzar i que, en cap cas, es llancin pel desguàs», ha declarat Julio Barea responsable de campanya d'aigües de Greenpeace.Per aquestes raons, assenyala Luis Babiano, gerent d'AEOPAS, «hem unit forces, per a apostar per la pedagogia i exigir la corresponsabilitat. Cada dia, la ciutadania tenim major responsabilitat i des de Greenpeace i AEOPAS confiem que la informació ajudarà al fet que ser més conscients de l'impacte que les tovalloletes tenen sobre el medi ambient».