Quina mascareta és la més eficaç per cada persona?

El govern ha publicat un document en el qual detalla quines són les màscares necessàries en funció de l'edat o la salut, entre altres

Actualitzada 04/05/2020 a les 12:16

En el mercat es poden trobar una gran varietat de mascaretes amb diferents característiques i això comporta, també, diferents maneres d'utilitzar-les i nivells de protecció. És per aquest motiu que el Ministeri de Consum ha creat una guia per aclarir els dubtes que puguin sorgir als ciutadans a l'hora de comprar i posar-se una mascareta. Entre altres aspectes, es destaca quina mascareta s'ha de comprar segons la situació personal de cada persona, l'edat, l'estat de salut i el contacte amb pacients o possibles casos de coronavirus.El document del govern diferencia tres tipus de mascaretes, les higièniques, les quirúrgiques i les EPI. Les primeres son adequades per a persones sanes i valdrien, per exemple, per poder viatjar amb el transport públic, una circumstància que és obligatòria des d'aquest dilluns. Pel que fa a les quirúrgiques, el govern indica que son útils per aquelles persones «simptomàtiques o asimptomàtiques positives», per tant, els contagiats per coronavirus. Finalment, les EPI les aconsellen per a la població que es trobi en contacte amb pacients de covid-19.El govern també detalla quines mascaretes han d'utilitzar els nens «sans» a partir dels tres anys depenent la talla que cadascú necessiti. Així doncs, igual que amb els adults, aquells menors que siguin portadors de la covid-19 «han d'utilitzar preferentment les mascaretes quirúrgiques o higièniques amb especificació UNE». En el cas que pertanyi a un col·lectiu de «població vulnerable», com ho són la gent gran, persones amb patologies prèvies o persones dependents entre altres, es recomana utilitzar el tipus de mascareta segons indicació mèdica.