Padrós, l'artista de les tessel·les

S’ha editat en format PDF la ruta ‘De vitralls i mosaics’ sobre l’obra de Santiago Padrós a Tarragona

Actualitzada 03/05/2020 a les 20:41

Santiago Padrós i Elies (Terrassa, 1918-Bellvei, 1971) va ser un pintor, vitraller i mosaïcista amb una important obra que es pot contemplar a diverses ciutats, entre les quals Coma-ruga, on es va instal·lar el 1954, i Tarragona.Influenciat per l’estètica noucentista d’Eugeni d’Ors, Padrós es va formar a Barcelona i Alemanya i es va fer molt conegut per la decoració de la cúpula central del Valle de los Caídos, una obra de 2.000 metres quadrats decorada amb cinc milions de tessel·les.Aquest any 2020, la Biblioteca Hemeroteca Municipal de Tarragona ha editat un opuscle en format PDF on es descriuen les obres de Santiago Padrós a Tarragona. L’objectiu és donar a conèixer el treball d’aquest mosaïcista que va deixar la seva empremta a la ciutat en diversos edificis públics i privats. «Ens vam adonar que Padrós és un personatge força desconegut a Tarragona i, per tant, valia la pena reivindicar-lo», assenyala M. Elena Virgili, directora de la Biblioteca Municipal i coautora dels textos de la guia, juntament amb Ramon Aloguín i Joan Andreu Torres.El document repassa breument la biografia de l’artista i fa un recorregut detallat pels llocs on es pot contemplar la seva obra a Tarragona: l’antiga fàbrica de galetes Loste, l’edifici Zodíac, el santuari del Loreto, l’edifici de Trànsit i el col·legi Vedruna-Sagrat Cor. D’aquests, destaca per la singularitat de l’obra l’edifici Zodíac, situat al número 112 de la Rambla Nova. Allà, Padrós hi va signar tres treballs: dotze plafons amb els símbols del zodíac a la façana, un mural de tessel·les que representa els monuments més importants de la ciutat al vestíbul de l’edifici, i una representació dels mitjans de transport a l’interior del concessionari de cotxes que ocupa el local comercial. Un altre punt destacat de la Ruta Padrós és el treball realitzat al col·legi Sagrat Cor, on destaca de manera especial el vitrall de l’escala principal, que representa la Creació. A l’interior de l’escola, dotze columnes estan decorades amb tessel·les al·legòriques als dotze mesos de l’any.La ruta De vitralls i mosaics. L’obra de Santiago Padrós a Tarragona s’emmarca en les iniciatives que la Biblioteca Municipal posa en marxa des de fa tres anys com a part del programa d’activitats de commemoració del final de la Guerra Civil a Tarragona. Els dos anys anteriors, les propostes de la Biblioteca van girar al voltant de les escultures i els elements decoratius de les façanes tarragonines, i l’arquitectura de postguerra. «En totes dues rutes fèiem una parada per contemplar el treball de Padrós a l’edifici Zodíac, així que vam decidir dedicar la tercera edició a Santiago Padrós. No només per fer-ne difusió, sinó també per fer evident la necessitat que estigui protegida», relata M. Elena Virgili. Al mes de febrer se’n va fer una visita guiada, però aquells que vulguin fer-la pel seu compte es poden descarregar la guia a la pàgina web de la Biblioteca Hemeroteca Municipal de Tarragona.