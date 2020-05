Ofereixen 82 places a universitaris perquè facin pràctiques remunerades en empreses del món rural

Els joves poden fer la petició fins al 8 de maig, termini que s'ha allargat pel coronavirus. La crisi sanitària també podria afectar la modalitat presencial de les pràctiques d'aquest curs, situació que s'acabarà estudiant cas a cas.Com a novetat, la retribució dels participants serà d’un mínim de 6 euros per hora, una quantia que permetrà augmentar a 1.800 euros la retribució total de l’estudiant (300 més que en l’edició anterior) pel total de les 300 hores que duraran les pràctiques com a mínim.Per la seva banda, el centenar d’empreses radicades en 27 comarques catalanes que en aquesta edició ofereixen un lloc de pràctiques ja han presentat un total de 130 ofertes. Es tracta de places en els àmbits professionals del turisme (33), administració (30), comunicació (19), enginyeries i informàtica (14), agroalimentària (9), arquitectura (9), educació i lleure (7), humanitats (5) i ciències ambientals (4).Aquestes empreses podran presentar formalment la seva candidatura als ajuts públics del Pràcticum Odisseu en el moment que es publiqui la resolució corresponent al DOGC, prevista properament. La quantia d’aquests ajuts a les empreses per remunerar l’estudiant és de fins a 900 euros per cada oferta. Les universitats catalanes també contribueixen al projecte tot assumint els costos de la gestió del procés i difonent les ofertes entre els seus estudiants.El disseny del programa permet que aquestes empreses -majoritàriament microempreses d'entre dos i deu treballadors (el 52%)- tinguin accés a candidats amb formació superior, un perfil més difícil de trobar a les zones rurals per la pròpia situació geogràfica lluny dels centres universitaris. A la vegada, aquest factor els ajuda a incrementar la competitivitat empresarial.En la línia del foment de l’arrelament juvenil, un dels criteris més importants per fer la selecció de les empreses aspirants és la voluntat d’incorporar laboralment l’estudiant un cop acabades les pràctiques.Després de quatre edicions, en el programa hi han participat un total de 156 joves d’universitats catalanes que han treballat en més de 100 empreses i institucions de diferents sectors productius. La taxa d’inserció laboral a les empreses ha estat del voltant del 20%.El programa d’ajuts al Pràcticum Odisseu és una iniciativa inclosa en el projecte marc Odisseu, que té per objectiu incentivar i facilitar el retorn i la inserció laboral dels joves a les zones rurals. Durant els nou anys de vigència del projecte, més de 12.000 joves han participat en les diferents accions del projecte desenvolupades en algun dels territoris rurals de Catalunya.