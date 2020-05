Només quatre de cada deu consumidors podran mantenir el seu nivell actual d'ingressos

Una enquesta de la consultora EY també assenyala que el 9% dels espanyols no disposa actualment de recursos

Actualitzada 04/05/2020 a les 08:49

Acceptació general de les mesures de prevenció

Només quatre de cada deu consumidors a l'Estat podran mantenir els seus ingressos a causa de la crisi econòmica provocada pel coronavirus. Per altra banda, gairebé un de cada deu espanyols (un 9%) afirma que no disposa de recursos avui dia per fer front al dia a dia. Són dades que es desprenen de l'informe 'Deconstruint al consumidor', elaborat per la consultora EY i publicat aquest dilluns. Segons l'estudi, el col·lectiu més afectat és el dels treballadors autònoms. D'aquests, un de cada quatre assegura que no té ingressos a hores d'ara. A banda, un 75% d'aquests treballadors pensen que la seva situació empitjorarà durant els pròxims mesos.La caiguda d'ingressos a les llars també ha incrementat el pessimisme sobre la recuperació econòmica. En concret, dos de cada tres espanyol veu la recuperació «molt llunyana» i creuen que tindrà un impacte «fort i durador». Per altra banda, un 30% pensa que l'Estat recuperarà la normalitat «a mitjà termini».Com a conseqüència, l'estudi apunta que es produiran canvis notables en el consum. De fet, la meitat dels enquestats afirma que reduirà la seva vida social, limitant la seva assistència a actes i les relacions amb els cercles més propers. Segons el soci responsable d'EY-Parthenon, David Samu, «la meitat dels entrevistats han reduït, posposat o suprimit despeses innecessàries». «Ens trobem davant un canvi estructural en el model de consum i preveiem que la recuperació de certs costums serà lenta i gradual», afegeix.Una àmplia majora dels enquestats (90%) accepta l'ús de la mascareta i la limitació de l'aforament en espais comercial per evitar la propagació del coronavirus. En la mateixa línia, un 79% donaria suport a la implantació d'un passaport immunològic i un 71% estaria a favor de l'ús d'aplicacions de geolocalització.L'estudi elaborat per EY s'ha realitzat a través d'una mostra representativa de 2.106 persones majors d'edat entre el 15 d'abril i el 17 d'abril.