Les pernoctacions en allotjaments extrahotelers van caure un 63% al març

En el conjunt del primer trimestre la xifra ha baixat un 21,4% respecte al mateix període de l'any anterior

Actualitzada 04/05/2020 a les 10:14

Les pernoctacions en establiments turístics extrahotelers -apartaments, càmpings, cases rurals i albergs- van baixar al març un 63,2% respecte al mateix mes de l'any anterior, a conseqüència de l'aturada de l'activitat decretada a meitats de mes per a fer front a la pandèmia del coronavirus.Segons les dades difoses aquest dilluns per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), al març es van registrar 2,4 milions de pernoctacions, la caiguda del 63,2% esmentada, que va ser més acusada en els residents a Espanya (71,9%) que en els no residents (59,6%).El descens de març va provocar una disminució en les pernoctacions en establiments extrahotelers en el conjunt del primer trimestre del 21,4% respecte al mateix període de l'any anterior, amb caigudes que van afectar a tots els formats contemplats en l'enquesta.