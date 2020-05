La Fundació “la Caixa” donarà suport a 15 investigacions sobre els desafiaments sorgits durant la pandèmia

A la primera convocatòria l’entitat va finançar 13 projectes, 3 d’ells de centres tarragonins

Actualitzada 04/05/2020 a les 15:13

La Fundació ”la Caixa” acaba d’obrir la segona Convocatòria de Recerca Social, una iniciativa orientada a donar suport al desenvolupament d’investigacions socials que permetin comprendre els desafiaments socials emergents més urgents, entre ells els sorgits per la pandèmia del coronavirus.La iniciativa, que compta amb una dotació d’1,5 milions d’euros per 15 projectes, parteix del supòsit que nous esdeveniments com el brot de la Covid19 comporten conseqüències globals que afecten tots els àmbits de les nostres vides. La investigació social, com a motor de progrés humà, té un rol determinant en la comprensió d’aquests nous fenòmens, ajudant la societat i els legisladors a prendre millors decisions.Les candidatures es poden presentar fins al 20 de maig i s’han de fonamentar en dades quantitatives que proporcionin, mitjançant un enfoc original i innovador, coneixement sobre els reptes més rellevants de l’actualitat.Els projectes, que rebran una dotació de fins a 100.000 euros cadascun, es desenvoluparan a universitats d’Espanya i de Portugal durant un període màxim de 24 mesos i es divulgaran a l’Observatori Social de ”la Caixa”. A la primera convocatòria, oberta l’any passat, la Fundació ”la Caixa” va destinar 1,3 milions d’euros a 13 projectes d’investigació social escollits entre 524 candidatures.Tres d'aquests es van realitzar a centres tarragonins: