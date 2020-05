La calor podria alterar les franges horàries de les sortides al carrer

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha indicat que si amb l'arribada de la calor «fes falta algun canvi o ajust, es valoraria amb les comunitats»

Actualitzada 04/05/2020 a les 17:51

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha assenyalat aquest dilluns que les franges horàries en les quals poden sortir al carrer els ciutadans «de moment són les que són», però ha assegurat que, si amb l'arribada de la calor «fes falta algun canvi o ajust, es valoraria amb les comunitats».Així ho ha dit en roda de premsa, al costat del ministre de Transporte, José Luis Ábalos, en la qual ha indicat que l'estudi de seroprevalença, que es va iniciar dilluns de la setmana passada, proporcionarà dades sobre el nivell d'immunitat en diferents regions, per la qual cosa cal esperar a tenir-los per a valorar-los.«Pel que fa a les altes temperatures i les franges horàries (una qüestió que li havien plantejat), de moment són les que són, donen els espais horaris suficients per a exercir aquestes mesures d'alleujament amb garanties, però, si fes falta algun canvi o ajust, es valoraria amb les comunitats».Sobre els motius de l'alta taxa de professionals sanitaris contagiats, el ministre ha respost que tots els països tenen nivells alts de contagi, perquè es tracta d'un col·lectiu que està en la primera línia de combat del virus.No obstant això, ha precisat que les dades que s'ofereixen és la taxa acumulada que inclou a tots els sanitaris que estan apartats del servei, tant per haver donat positiu per PCR com per haver tingut un contacte estret amb un contagiat.El Ministeri espera poder donar dades de com es «descompon» la xifra diària que s'ofereix dels professionals contagiats.Preguntat també sobre si els locals comercials que superen els 400 metres quadrats, en el qual el Govern fixa el límit perquè puguin obrir a partir d'aquest dilluns, podrien acollir-se a la mesura si limiten la superfície transitable, tancant per exemple una planta o un espai del local, Illa ha dit que «no hi ha excepcions».«No val -ha agregat- que establiments més grans limitin la seva capacitat deambulatòria a aquesta extensió. Són comerços de fins a 400 metres quadrats», ha recalcat.Illa ha dit també que de moment es mantenen les restriccions a les visites a familiars ingressats als hospitals per «prudència» i per evitar contagis.