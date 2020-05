L'obligació de l'ús de mascaretes marca l'inici de les fases de desescalada

Quatre illes –El Hierro, La Graciosa, La Gomera i Formentera– entren directament en la segona etapa de les mesures dictades pel govern espanyol

Actualitzada 03/05/2020 a les 22:02

El Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) va publicar avui què es podrà fer en la fase 1 de la desescalada i què hauran de fer a la major part del territori a partir d’avui, dins encara en la fase 0. Mentrestant, demà es van veure per segon dia consecutiu les imatges de persones passejant o fent esport seguint les franges horàries estipulades en els municipis de més de 5.000 habitants.





El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana va ratificar avui a través del BOE que l’ús de mascaretes en el transport en autobús, ferrocarril, aeri i marítim serà a partir de demà obligatori a causa del context sanitari. Alhora, es permetrà que dues persones per fila vagin en els transports privats. Pel que fa al transport públic, en les estacions, s’establiran les mesures necessàries per evitar les aglomeracions.

D’altra banda, el Ministeri de Sanitat va comunicar que les obres en edificis es permetran complint un seguit de condicions: es limiti la circulació de treballadors i materials per zones comunes no sectoritzades i s’eviti el contacte amb els veïns de l’immoble, l’accés i la sortida es produeixi a l’inici i a la finalització de la jornada laboral i que s’adoptin mesures de prevenció i higiene. En aquestes obres, no hi podran accedir els residents fins que aquestes finalitzin per tal d’evitar el contacte amb els operaris.



El govern espanyol també ha decidit ampliar al 50 per cent l’aforament permès a les terrasses dels establiments hostalers a partir de la fase 1 de la desescalada, que al principi s’havia plantejat només en un 30 per cent. El nombre màxim de 10 persones per a reunions que es permetrà a la fase 1 val tant per a les trobades en domicilis com en terrasses. I podran obrir, al 50 per cent de la seva capacitat, tant les terrasses que estiguin a la via pública com les que es trobin dins l’espai de l’establiment hostaler, sempre que sigui a l’aire lliure.

L’obertura de comerços minoristes que permetrà el govern a partir de demà (fase 0 encara en la majoria d’Espanya) serà per a establiments de fins a 400 metres quadrats, als quals els clients hauran d’acudir sempre amb cita prèvia, i en els quals s’haurà de garantir l’atenció individual –un empleat per client. S’ha de mantenir en aquests locals la distància mínima de dos metres i hi haurà franges horàries i/o passadissos preferents per als majors de 65 anys.

Es permetran desplaçaments

Les compres s’han de fer dins d’un mateix municipi, tot i que permetran desplaçaments entre les localitats petites si no tenen determinats productes. Aquests locals hauran de netejar dues vegades al dia i els uniformes dels treballadors han de netejar-se diàriament. Si s’utilitzen els emprovadors hauran de netejar-se cada vegada que un client els faci servir i no es podran fer servir els lavabos més que en els casos d’urgent necessitat. La roba que es provin els clients haurà també de desinfectar-se abans de tornar a la línia de venda. En aquests comerços petits no podran treballar els empleats que tinguin qualsevol tipus de simptomatologia compatible amb el coronavirus o que hagin de mantenir quarantena per haver estat en contacte amb algun malalt.



El BOE, publicat avui, diu que els comerços hauran d’oferir gel desinfectant a l’entrada del local, i no es podran oferir als clients productes de prova. A les botigues de roba, només podrà entrar una persona als provadors, que després de l’ús es netejaran i desinfectaran. Si el client no adquireix alguna de les peces de roba que s’ha emprovat, l’establiment aplicarà mesures perquè s’higienitzi la peça abans que se la provi un altre client. Per altra banda, els mostradors i mampares ajudaran a garantir l’atenció individualitzada en el sector de la restauració i hostaleria. El sistema de fitxatge laboral amb empremta dactilar s’haurà de substituir per «altres sistemes», o bé s’haurà de desinfectar el dispositiu en cada ús.



Totes aquestes normes es refereixen als comerços que poden obrir en fase 0. Segons l’executiu, a la fase 1 es poden obrir els altres comerços (de més de 400 metres) i en la fase 2 podran operar els parcs i centres comercials, tot i que sense utilitzar les zones comunes. Pel que fa a les perruqueries, que poden obrir a partir de demà ja en fase 0 i on no es poden guardar els dos metres de distància, serà obligatori l’ús de mascaretes tant per al client com per l’empleat de l’establiment.

Els arxius podran reobrir també les seves portes i prestar serveis a el públic a partir de demà. Els seus serveis seran preferentment per via telemàtica, però, quan sigui absolutament imprescindible, els ciutadans podran sol·licitar la consulta presencial amb cita prèvia.

Quatre illes en fase 1

Demà entraran directament en fase 1 les illes d’El Hierro, La Graciosa i La Gomera a Canàries i Formentera a les Balears, mentre que la resta de l’Estat es mantindrà en fase 0. El govern balear havia proposat Eivissa per entrar en aquesta fase i l’executiu ho està valorant però de moment no ho ha autoritzat. A Moncloa recorden que la unitat territorial segueix sent la província i que les comunitats autònomes han de sol·licitar el salt a la següent fase dels seus territoris amb una setmana d’antel·lació. La previsió és que la majoria dels territoris puguin entrar en fase 1 el dia 11 de maig. Durant aquesta fase 1, en la qual entren aquestes quatre illes demà, es podran fer reunions de fins a 10 persones dins i fora de casa, mantenint la distància de seguretat de dos metres i respectant les normes d’higiene relativa a rentat de mans i «etiqueta respiratòria». També es podrà utilitzar un cotxe de fins a 9 places per part dels habitants d’un mateix domicili. Es pemetrà l’obertura de terrasses al 50% de la seva capacitat.

Hi haurà d’haver una distància mínima de dos metres entre les taules i els grups de clients tindran un màxim de deu persones. A més, caldrà desinfectar les taules entre un client i un altre i no es podran utilitzar cartes d’ús comú ni tovallons. L’obertura de botigues de menys de 400 metres quadrats es podrà fer sense cita prèvia. L’aforament màxim per als comerços serà del 30%, caldrà mantenir una distància de seguretat mínima de dos metres i s’haurà d’establir un horari d’atenció preferent a majors de 65 anys. Haurà de procedir-se a la desinfecció de el local dues vegades al dia.

Represa de velatoris

També es reprendran els velatoris per a un nombre limitat de familiars en instal·lacions públiques o privades: quinze persones a l’aire lliure o deu en espais tancats. La comitiva per a l’enterrament o el comiat per a la cremació de la víctima es restringeix a un màxim de quinze persones.

Pel que fa als mercats a l’aire lliure, es podran fer amb condicions de distanciament entre llocs i delimitació del mercat ambulant per al correcte control de l’aforament per les forces de seguretat. Limitació inicial a el 25% dels llocs habituals. Finalment, els llocs de culte obriran, encara que només es permetrà l’entrada fins a un terç de la seva capacitat.