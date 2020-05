Hidroxicloroquina per a la prevenció i tractament de la covid-19 en embarassades

L'ús de la hidroxicloroquina, principi actiu utilitzat fins ara en la malària i malalties com l'artritis reumatoide, ha generat moltes expectatives i dos estudis recents suggereixen que podria ser eficaç en la reducció de la càrrega viral de SARS-CoV-2. El COVID-Preg vol determinar quin és l'efecte en la progressió del nou coronavirus en embarassades infectades i per això compmtarà amb més de 700 participants.La directora de la Iniciativa de Salut Infantil, Materna i Reproductiva d'ISGlobal i coordinadora de l'estudi, Clara Menéndez, ha indicat que es tracta de l'únic assaig clínic al món en dones embarassades i que l'objectiu és "generar evidència valuosa sobre si la hidroxicloroquina és un tractament eficaç i segur per reduir la transmissió del SARS-CoV-2 i la gravetat de la malaltia en aquest grup vulnerable de la població". Ha afegit que pot ajudar a millorar el seguiment rutinari de les dones embarassades exposades a la infecció i a reduir el risc tant en l'actual pandèmia com en futures.Fins al moment, els centres que integren el consorci de la recerca són l'Hospital Clínic, Sant Joan de Déu, el de Santa Creu i Sant Pau, a Barcelona; i l'Hospital HM Puerta del Surt i l'Universitari de Torrejón, a Madrid. El projecte compta amb un pressupost de 530.100 euros i ha estat finançat per l'Institut de Salut Carlos III.