Facua denuncia Ryanair per dificultar el reemborsament dels vols cancel·lats

L'associació alerta que la negativa a retornar els diners suposa una vulneració dels drets que assisteixen als passatgers aeris

Actualitzada 04/05/2020 a les 15:51

Facua-Consumidors en Acció ha denunciat a Ryanair davant l'Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA) per dificultar el reemborsament del preu íntegre dels bitllets dels vols cancel·lats a causa de la crisi de covid-19.L'associació ha demanat a l'AESA que se li imposin sancions a l'aerolínia irlandesa de baix cost, després de comprovar que només facilita als usuaris un bo per un bitllet en altres dates, segons ha informat aquest dilluns en un comunicat.L'entitat ha explicat que ha pogut comprovar que la companyia aèria envia un correu electrònic als afectats on indica que, si no desitgen acceptar l'opció de cupó de viatge i volen canviar el seu vol o sol·licitar un reemborsament, han de contactar amb ella en un enllaç en el seu web.No obstant això, en aquest enllaç, no es possibilita en cap costat que l'usuari recuperi els seus diners i només s'ofereix informació sobre el bo i com sol·licitar-lo, ha assegurat Facua.L'organització ha advertit que l'actitud de Ryanair i altres companyies que estan actuant de formes similars «suposarà un autèntic col·lapse de l'AESA i dels jutjats pel devessall de reclamacions contra les aerolínies a les quals hauran de fer front».Al seu judici, «hauria de sancionar-se a les empreses que estiguin negant-se a complir amb les seves obligacions legals perquè desisteixin en aquest comportament».Per a Facua, el fet de dificultar el dret de reemborsament que recull la normativa europea «no té justificació possible», tenint en compte l'extraordinària situació de desprotecció que estan sofrint els passatgers, a causa de les cancel·lacions massives amb motiu de la crisi sanitària i que la tecnologia actual possibilita una devolució automàtica dels diners i pràcticament immediata.L'associació també ha alertat que la negativa a reemborsar els diners suposa una vulneració dels drets que assisteixen als passatgers aeris en cas de cancel·lació de vols, la qual cosa suposa una infracció de la Llei de Seguretat Aèria.Facua ha recordat que, el març passat, ja va denunciar a Ryanair, al costat d'altres vuit aerolínies, per demorar la devolució dels diners, a més dels nombrosos problemes que estaven posant als usuaris que volien exercir aquest dret.