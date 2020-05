Europa supera les 136.000 morts per coronavirus i suma més d'1.164.000 contagis

Espanya és l'estat europeu amb més casos confirmats

Actualitzada 04/05/2020 a les 20:05

Europa supera els 136.000 morts per coronavirus i suma més d'1.164.000 contagis, segons les dades publicades aquest dilluns pel Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties (ECDC). Concretament, hi ha 136.347 víctimes mortals i 1.164.912 infectats. Espanya, amb 218.011 positius per coronavirus, continua sent l'estat europeu amb més casos confirmats. El segueix Itàlia, amb 210.717 casos; el Regne Unit amb 186.599; Alemanya, amb 163.175; França, amb 131.287, i Bèlgica , amb 49.906. A Europa, els països on s'han registrat més morts per coronavirus són Itàlia (29.079), el Regne Unit (28.734), Espanya (25.428) i França (24.895).