Europa deixa enrere el pic de la pandèmia, segons el Centre Europeu de Control de Malalties

La directora del Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties (ECDC), Andrea Ammon, ha assegurat que des de dissabte Europa ha deixat enrere el pic de la «primera onada de contagis» del coronavirus. En una compareixença a l'Eurocambra, Ammon ha afirmat que tots els estats de la Unió Europea han registrat una caiguda dels casos, excepte Bulgària, on hi ha un increment, i Polònia, Romania, Suècia i el Regne Unit on no hi ha canvis significatius. «A la resta hi ha una disminució substancial», ha remarcat la directora de l'ECDC. Ammon ha destacat que el confinament ha aconseguit reduir el 45% dels contagis aquest últim mes.