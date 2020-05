Espanya registra les mateixes morts diàries per covid-19 que el diumenge, 164

L'evolució de contagis disminueix amb 356 casos nous

El Ministeri de Sanitat ha actualitzat el balanç de morts i contagiats per covid-19 de les darreres 24 hores i les xifres són pràcticament idèntiques a les d'ahir, diumenge. En el cas de morts, avui, igual que ahir, s'han registrat 164 noves defuncions, que situen la xifra total als 25.428 morts i manté la tendència a la baixa.Pel que fa als contagis, s'han confirmat 356 casos nous que eleven la xifra fins als 218.011 contagiats. Una xifra, la dels contagis, que disminueix en relació ahir, que es van detectar 838 casos nous. Respecte als curats, s'han donat d'alta 2.441 persones més, que situen el nombre total en els 121.343 curats.Per comunitats autònomes, la més afectada per la pandèmia continua sent Madrid amb 8.332 morts, seguida per Catalunya amb 5.185 víctimes mortals segons el darrer recompte oficial de l'Estat.