Enxampen a un home i una dona caminant despullats i sota els efectes de les drogues pel mig de Barcelona

L'home va ser detingut, ja que segons la declaració de la dona podria haver-se produït una agressió sexual o una situació d'abús

Actualitzada 04/05/2020 a les 18:13

La normativa de Barcelona respecte al nudisme

Una parella passejava durant el migdia de dissabte pel Barri Gòtic de Barcelona amb símptomes d'estar sota els efectes de les drogues. Segons va informar la Cada Ser, una patrulla del cos va localitzar la parella passejant pel carrer Tantarantana, al Barri Gòtic de Ciutat Vella.L'home, de 22 anys, va ser detingut, ja que segons el que va declarar la dona, podria haver-se produït una agressió sexual o una situació d'abús. A causa de l'estat que presentaven tots dos una ambulància els va traslladar a l'Hospital del Mar on la dona va ser ingressada.Diversos veïns i persones que es trobaven per la zona van capturar el moment en vídeos que han circulat com la pólvora a través de Whatsapp.Durant molts anys per Barcelona es podia passejar despullat, però avui en dia les persones despullades que es trobin a la via pública s'arrisquen a una multa d'entre 300 i 500 euros. És curiós però, que aquesta multa és superior, per exemple, a conduir amb excés de velocitat.