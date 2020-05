Els Mossos que necessitin un PCR per reincorporar-se es podran fer la prova en els propers dies

Salut ho vehicularà a través del programa Orfeu

Actualitzada 04/05/2020 a les 19:40

Els Mossos d'Esquadra que necessitin un PCR per reincorporar-se al seu lloc de treball es podran fer la prova en els propers dies, segons han explicat a l'ACN fonts del Departament de Salut, que vehicularà aquesta necessitat a través del programa Orfeu. Les proves les faran les mútues laborals al territori, han afegit les mateixes fonts. El TSJC ha fet diversos requeriments a petició de sindicats policials per fer proves als Mossos. La sala social va urgir el Departament d'Interior a proporcionar els suficients tests per fer la prova als agents que hagin estat en quarantena per haver mostrat símptomes o haver estat en contacte amb positius, però també va demanar fer la prova a tot el cos per aïllar els focus de contagi.