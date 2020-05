Els canvis en el preu de tabac dictats pel Govern

Alguns productes pugen i d'altres redueixen el seu cost

Actualitzada 04/05/2020 a les 17:31

El passat dissabte el Govern Espanyol va publicar al BOE els nous preus del tabac (incloent-hi la picada de tabac) proposats per fabricants i importadors. Aquests canvis s'apliquen al territori peninsular i a les Illes Balears des de la data de publicació del BOE. Pel que fa a Ceuta i Melilla, les diferències de preu seran diferents en comparació a la resta del país.Aquesta modificació en el preu no és uniforme, ja que alguns productes pugen i d'altres redueixen el seu cost. Per exemple Lucky Strike Gold Sun i Silver Bay passen a valer 4,35€ el paquet, o el paquet de Flandria de picada de 30 grams valdrà 5,20€. Es pot consultar el llistat dels preus en aquest enllaç La venda de paquets de tabacar va augmentar un 0,5% l'any passat i correspon a la primera pujada després de deu anys connectius de baixada de la demanda.Catalunya és la comunitat que ven més tabac amb prop de 427 milions de paquets, molt per davant dels 361,3 d'Andalusia i els 282,9 de Madrid.