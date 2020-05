El PP rebutja donar suport a la pròrroga de l'estat d'alarma

Casado ha tornat a acusar Sánchez de mala gestió i ha dit que amb el PP no s’hauria arribat a la situació actual. «Nosaltres hauríem fet tests massius i tindríem un mapa serològic», ha afirmat.En una entrevista, el líder del PP diu que esperen una trucada de Sánchez o saber «a través del BOE». Casado no aclareix en quines condicions donaria suport a la pròrroga però ha dit que «a dia d’avui» no poden fer-ho. En aquest sentit, ha afirmat que hi ha altres eines –entre elles diverses lleis orgàniques- que permetrien centralitzar el comandament únic en sanitat i també sobre la mobilitat i que l’estat d’alarma és una eina «excepcional» que no es pot prorrogar en el temps.Malgrat això, ha demanat a l’executiu de Pedro Sánchez que desvinculi les prestacions per ERTE i les ajudes a la liquiditat de les empreses a l’estat d’alarma. Ha dit que es tracta d’un «xantatge» i ha acusat el govern espanyol d’utilitzar el decret per modificar lleis orgàniques. «És una degradació del sistema que no es pot permetre», ha insistit.Casado ha acusat Sánchez de falta de previsió i d’anunciar les condicions en les quals poden obrir els establiments hores abans que puguin fer-ho. «Fa falta previsió», ha dit. El líder del PP també ha criticat que no hi hagi Pla B i ha dit que el govern ha de tenir plans «A, B, C o D».D’altra banda, ha acusat directament l’executiu de no voler saber el nombre de contagis reals que hi ha a l’estat. «Hi ha empreses que n’estan fent i que els han d’exportar, quina és l’excusa ara», ha dit.