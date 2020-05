El govern espanyol comença comença a repartir 14,5 milions de mascaretes

Un total de 15.000 efectius s'encarreguen de repartir-les en més de 3.500 punts de distribució

Actualitzada 04/05/2020 a les 09:51

Les delegacions i subdelegacions del Govern han començat a distribuir aquest matí 14,5 milions de màscares en nòduls de transport, municipis i entitats socials amb motiu del començament de la fase 0 del pla de desescalada.Des d'aquest dilluns, l'ús de màscares en el transport públic és obligatori i, per a afavorir el compliment de la norma, s'ha previst el repartiment de sis milions d'unitats en els principals nòduls de transport, segons va anunciar el dissabte el president del Govern, Pedro Sánchez.Fonts de l'Executiu han informat avui que un total de 15.000 efectius s'encarreguen del repartiment en més de 3.500 punts de distribució per al seu ús en el transport públic col·lectiu.El repartiment en municipis, on arribaran set milions de màscares, es fa en col·laboració amb la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), ajuntaments, diputacions provincials, capítols i consells insulars.El milió i mig restant de màscares estan sent lliurat a tres entitats socials per al seu repartiment: Càritas, Creu Roja i el Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI).