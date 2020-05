El Canadà dóna per morts a cinc militars desapareguts en la mar Jònica

Van patir un accident el dimecres en un helicòpter de les forces armades del Canadà.

Les autoritats canadenques van donar el divendres per morts als cinc militars desapareguts en la mar Jònica front les costes gregues després de l'accident, el dimecres, d'un helicòpter de les forces armades del Canadà.El Ministeri de Defensa del Canadà va assenyalar aquest divendres en un comunicat que els cinc militars desapareguts «es presumeix que estan morts» i que s'han recuperat restes que no han pogut ser identificats de moment.El vicealmirall Craig Bainer, comandant de la forces marítimes de l'Atlàntic del Canadà, va declarar durant una roda de premsa que les restes recuperades no podran ser identificats fins que siguin repatriats.Bainer també va afirmar que si hi hagués supervivents els havien d'haver trobat «en les últimes 48 hores», per la qual cosa les autoritats han decidit canviar l'operació de cerca i rescat a cerca i recuperació.El dijous, poques hores després de l'accident, el primer ministre del Canadà, Justin Trudeau, va informar que s'havia recuperat el cos de la sotstinenta Abbigail Cowbrough i que els altres cinc ocupants de l'helicòpter estaven desapareguts.Avui, les autoritats militars canadenques van identificar als cinc militars presumptament morts com els capitans Brenden Ian MacDonald, Kevin Hagen i Maxime Miron-*Morin, el sotstinent Matthew Pyke i el cap primer Matthew Cousins.L'helicòpter accidentat, un Cyclone Sikorsky CH-148, estava realitzant una missió d'entrenament.L'aparell tenia la seva base en la fragata canadenca «Fredericton», una embarcació que havia navegat recentment des de Souda, a Grècia, per a continuar amb la seva missió de vigilància marítima al Mediterrani com a part de l'Operació Confiança de l'OTAN.El Ministeri de Defensa del Canadà va assenyalar que unitats de l'OTAN seguiran amb les tasques de cerca i recuperació de les restes dels militars desapareguts mentre que la «Fredericton» abandona la zona i es dirigeix a Itàlia, on té prevista la seva arribada demà, dissabte.El dijous, Trudeau va declarar que els sis militars «són herois».«Cadascun deixarà un buit que no pot ser omplert. En nom dels canadencs, vull oferir el meu més profund suport a les seves famílies, els seus amics, els seus companys i als membres de les forces armades canadenques», va afegir Trudeau.el Canadà ha col·locat la flota de Cyclone, que operen les forces armades del país, en «pausa operacional» mentre s'investiguen les causes de l'accident.