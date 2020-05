Disney confirma una nova pel·lícula d'Star Wars

La dirigirà Taika Waititi

Disney ha confirmat aquest dilluns que Taika Waititi dirigirà una pel·lícula de Star Wars, un projecte sobre el qual havien circulat rumors a Hollywood a començaments d'any.El gegant de Mickey Mouse assenyala en un comunicat que Waititi, que va guanyar l'Óscar al millor guió adaptat per Jojo Rabbit (2019), escriurà aquesta nova cinta de la saga galática per a la pantalla gran al costat de Krysty Wilson-Cairns, que va ser nominada a l'estatueta al millor guió original per 1917 (2019).Disney no ha donat cap detall de la trama d'aquesta nova pel·lícula ni tampoc ha concretat una data de llançament.L'anunci d'aquest nou llargmetratge s'ha fet oficial aprofitant que avui és el 4 de maig, que col·loquialment és conegut com el dia d'Star Wars.Aquesta jornada especial se celebra el 4 de maig aprofitant un joc de paraules en anglès: May the Fourth, quatre de maig en espanyol, sona molt semblant al començament de May The Force Be With You, la famosa frase «Que la força t'acompanyi» que va popularitzar Star Wars.El mitjà especialitzat The Hollywood Reporter va assegurar al gener que els responsables d'Star Wars havien temptejat a Waititi perquè es posés al capdavant d'una pel·lícula de la saga.Waititi té ja experiència en l'univers d'Star Wars ja que va dirigir el vuitè episodi de la primera temporada de The Mandalorian, que amb el xilè Pedro Pascal com a protagonista va suposar l'estrena de la saga en el món de les sèries d'acció real.