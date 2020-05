Denuncien una empresa de seguretat per prendre la temperatura als treballadors en el lloc de treball

El sindicat es queixa que és una «ingerència als drets dels afectats»

El sindicat de vigilants Alternativa Sindical ha denunciat davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades a una empresa de seguretat per prendre la temperatura a treballadors i a usuaris de diferents centres de treball, ja que considera que és una ingerència en els drets dels afectats.La denúncia és contra l'empresa Securitas per ordenar als seus vigilants prendre la temperatura en diferents centres en entendre que suposa «una ingerència particularment intensa en els drets dels afectats» i a més es duu a terme «sense el criteri previ de les autoritats sanitàries», detalla l'escrit fet públic aquest dilluns pel sindicat.S'esmenten els centres de treball de PSA CITROEN a Villaverde i elTEKA d'Alcalá de Henares.El portaveu d'Alternativa Sindical, Alberto García, detalla que aquests controls es duen a terme en la seva majoria en espais públics i suposen que «quan es nega l'accés a la persona que té febre, es dona a conèixer als que estan al voltant la seva situació, la qual cosa no té justificació» i «s'assumeix a aquesta persona com un malalt de coronavirus».Alternativa Sindical considera que Securitas i altres empreses que estan secundant aquesta pràctica «s'exposen a sancions per part de l'Agència de Protecció de Dades, l'organisme encarregat que es compleixi la llei de protecció, que poden aconsegueixen els 601.012 euros», segons detalla el seu portaveu, Alberto García.Sosté així mateix que una actuació d'aquest tipus requereix que l'autoritat competent, el Ministeri de Sanitat, estableixi una autorització expressa i que a més es realitzi en tot cas a través dels serveis de prevenció de cada empresa o personal facultat i qualificat.