Com preparar a les UCI davant una segona onada de contagis?

Actualitzada 04/05/2020 a les 16:24

Els experts consideren que la desescalada i la previsió d'una segona onada de contagis per coronavirus no ha d'anar acompanyada en cap moment d'una pèrdua de professionals a l'UCI, ja que l'estrès professional que han patit exigeix un descans.Aquesta és una de les respostes que dóna la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (Semicyuc) a la pregunta de com s'han de preparar a les UCI davant la desescalada i davant una possible nova onada de contagis.Semicyuc entén que les plantilles d'aquestes unitats que s'han ampliat han de mantenir el seu número més enllà de la tornada a una situació pre-COVID-19, de cara a una organització del treball que permeti assegurar el descans.Pel que fa als equipaments, els intensivistes demanen que existeixi un estoc de, mínim, el 200% del necessari habitualment, que s'habiliti un sistema de reposició continu i que es posi en funcionament just quan comencin a arribar els nous infectats, sense esperar que es desbordin l'UCI.Segons la Semicyuc, la resposta ha de ser més precoç que la d'ara, amb sistemes de monitoratge que anticipin els escenaris a curt i mitjà termini, i indicadors dinàmics.Aquests s'han d'acompanyar de nous sistemes d'informació clínica que permetin mesurar el treball assistencial i obtenir dades precises que mostrin canvis i possibles alarmes en temps real, així com una resposta global del sistema sanitari i una redistribució dels recursos.En la desescalada -diuen aquests professionals- s'han de revisar les mesures de prevenció respecte als familiars dels pacients i, sempre que sigui possible, s'ha de permetre la comunicació directa per sobre de la telemàtica, així com donar solució als problemes estructurals que la impedeixin.