Catalunya podria desconfinar-se per regions sanitàries i no per províncies

Així ho ha establert Simón, qui ha apuntat que podria realitzar-se també en altres comunitats autònomes «si reuneixen les condicions»

Actualitzada 04/05/2020 a les 13:37

El director del Centre de Coordinació d’Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha insistit que el Ministeri de Sanitat estableix el pla de desescalada en base a les províncies, però ha apuntat que si Catalunya proposa unes unitats territorials diferents el Ministeri ho estudiarà i decidirà. En tot cas, ha assegurat que aquest repartiment territorial es podria establir no només a Catalunya, sinó també a altres territoris. «Si Catalunya proposa una àrea de salut com un d’aquests territoris diferents, si reuneix les condicions no veig perquè no es pot utilitzar, com pot passar a qualsevol altra CCAA, perquè no crec que això sigui una discussió de CCAA específiques, sinó de qualsevol territori de l’Estat espanyol», ha dit.Simón ha fet aquestes manifestacions durant la roda de premsa dels tècnics a Moncloa, després que la consellera de Salut, Alba Vergés, assegurés que el govern espanyol no posarà impediments a la petició de la Generalitat de Catalunya de fer el desconfinament per regions sanitàries, i no per províncies, tal com va apuntar el president del govern espanyol, Pedro Sánchez.Simón ha afirmat que les ordres i documents del pla de transició deixen «clar» que «el Ministeri de Sanitat planteja com a unitat base de partida les províncies», però alhora aquests mateixos documents especifiquen que «si les CCAA identifiquen una altra unitat territorial que considerin amb característiques adequades tan epidemiològiques com pel que fa a capacitats assistencials i de control de mobilitat ho pot proposar».«Ho pot proposar, es valora per part del Ministeri, i si s’arriba a una discussió que en base a les dades ens porta a pensar que aquesta àrea és susceptible de canviar de fase, ho pot fer». Per tant, segons Simón, «si Catalunya proposa una àrea de salut com un d’aquests territoris diferents a les províncies, si reuneix les condicions no veig perquè no es pot utilitzar».En tot cas aquest nou repartiment territorial «pot passar a qualsevol altra CCAA, perquè no crec que això sigui una discussió de CCAA específiques, sinó de qualsevol territori de l’Estat espanyol».