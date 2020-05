Les UCI, al 56,3%

«No hi ha res descartat, tenim una eina de l'OMS per poder fer la identificació de contactes i el seguiment, altres eines que podem posar en marxa i continuar explorant eines tecnològiques que ens puguin ajudar», ha assegurat Vergés, que ha apuntat que està «a debat a tot Europa» l'opció de fer ús del telèfon mòbil per al control de l'epidèmia.Vergés ha remarcat que s'estan acabant de valorar les eines, però que tenen clar que aquestes 200 persones són els «reforços» que necessiten, ja que creu que no es pot plantejar un desconfinament sense reforçar el sistema de vigilància epidemiològica.Pel que fa a les unitats de cures intensives, estan al 56,3% de la seva capacitat augmentada. De fet, estan al 136% de la capacitat de llits d'UCI que hi ha habitualment a Catalunya.D'altra banda, Vergés ha informat que ja s'han fet a Catalunya 302.000 proves PCR, que corresponen a 200.000 usuaris. A més, ha explicat que aquesta setmana s'estan «intensificant» aquest proves en «focus calents» com són les residències, on ja s'han fet més de 52.000 tests.