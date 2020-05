Vergés: «Als metges els fa molta por aquesta desescalada. És un risc posar dates»

La consellera de Salut no critica la gestió d'Illa però sí l'aplicació de l'estat d'alarma: «L'han concebut malament»

Actualitzada 03/05/2020 a les 10:41

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha continuat mostrant la seva preocupació pel pla de desescalada en vuit setmanes i quatre fases anunciat pel govern espanyol. «Hem de ser molt prudents, molt. I als metges, i als qui han estat a peu de llit aquestes setmanes, els fa molta por aquesta desescalada», ha afirmat Vergés en una entrevista dominical al diari 'El Punt Avui'. «Quan es parla alegrement del desconfinament, tenen por, ja que ningú vol tornar enrere. No pot ser que hi hagi qui es pensi que s'acabarà en quinze dies. És un risc posar dates», ha insistit la consellera de Salut, que –en paral·lel- no critica obertament la gestió del ministre de Sanitat, Salvador Illa, però sí l'aplicació de l'estat d'alarma: «L'han concebut malament».