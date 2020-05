Un estudi afirma que Espanya estarà lliure de Covid-19 el 5 d'agost de 2020

Segons una recerca desenvolupada per la Universitat de Tecnologia i Disseny de Singapur, en el cas d'Espanya, el COVID-19 serà superat en un 100% a l'agost

Actualitzada 03/05/2020 a les 11:27

Un estudi desenvolupat per la Universitat de Tecnologia i Disseny de Singapur va pronosticar les dates en què els diferents països del món superarien la pandèmia del COVID-19.La recerca es basa en un monitoratge predictiu del virus, considerant els casos confirmats de cada país, a més dels sospitosos i els recuperats.Des de l'organisme expliquen que l'actualització de la informació es realitza diàriament, a causa de les situacions que poden ocórrer com a brots o un augment significatiu dels contagis, variant així les dates estipulades per l'estudi.Així mateix, les dades són inexactes i poden contenir errors, no obstant això, estan basats en càlculs matemàtics amb la finalitat de poder estimar les corbes de contagi que s'han donat en els diferents llocs del món.