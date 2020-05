El president espanyol diu a la conferència que té el «propòsit» de reforçar el consens amb les autonomies

Actualitzada 03/05/2020 a les 12:36

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha demanat al president espanyol, Pedro Sánchez, que exclogui Catalunya de l'estat d'alarma, o que nomeni el Govern com a «autoritat competent». Així ho han explicat fonts de Palau després de la vuitena conferència telemàtica de presidents autonòmics, celebrada aquest diumenge. Torra ha traslladat a Sánchez que considera una «falta de respecte institucional» no haver rebut cap resposta a la carta que li va enviar dimecres per demanar una reunió. Per la seva banda, el president espanyol ha insistit a la reunió que té el «propòsit» de reforçar el consens i la coordinació amb les autonomies de cara al procés de la desescalada.