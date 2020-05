Sorprès quan preparava dosi de droga en un furgó a Vigo

Actualitzada 02/05/2020 a les 11:49

La Policia Local de Vigo ha detingut a un veí de Porriño, de 48 anys, al qual va sorprendre elaborant dosis de droga amb l'ajuda d'una bàscula de precisió a l'interior d'un vehicle aparcat en l'estació d'autobusos.Segons ha informat la Policia Local, els fets van tenir lloc poc després de les deu de la nit d'aquest dijous, moment en el qual una patrulla va albirar que a l'interior d'un furgó hi havia un home la conducta del qual van jutjar sospitosa.En acostar-se, un dels agents va comprovar que estava assegut en la part posterior, agotzonat i manipulant una balança de precisió mentre pesava una bossa transparent de reduïdes dimensions amb una substància de color marró, amb tota probabilitat una substancia estupefaent per a la seva venda.Després d'identificar-li, els agents van procedir a registrar el vehicle, propietat del detingut, en el qual van trobar una bandolera amb 260 euros i nou pastilles de metadona, a més de cinc dispositius mòbils, que va dir eren de la seva propietat.En el maleter, en el qual hi havia un trepant i una amoladora, els agents van donar amb un buit, entre la tapisseria i la xapa, on hi havia una borsa que contenia un rellotge i diverses cadenes d'or, material que va ser requisat al no acreditar el detingut ni la seva propietat ni la seva procedència.Els agents van localitzar també un tall sota l'entapissat del seient posterior dret en l'interior del qual hi havia un embolcall de paper alumini i un altre de paper blanc amb alguna substància estupefaent per determinar.La goma-escuma del suport del copilot presentava un altre tall, en l'interior del qual hi havia una altra petita bossa de plàstic de color blau que contenia nou grams d'heroïna, mentre que el suport del pilot ocultava una altra bàscula de precisió.Per diferents racons del vehicle els agents van trobar escampades un total de 19 pastilles de metadona, de 60, 30, i 20 mil·ligrams de diferents lots.En virtut de tot l'anterior, els agents van detenir a aquest home com a presumpte autor d'un presumpte delicte contra la salut pública.Entretant, va tornar de comprar un refresc en l'estació el seu company, el qual va ser sotmès a un control de drogues, llançant un resultat positiu en meta-amfetamines, heroïna i cocaïna, per la qual cosa es va cursar la corresponent denúncia, perquè era l'encarregat de conduir el furgó.Tots dos van ser denunciats administrativament per haver vulnerat les limitacions de desplaçament establertes per l'estat d'alarma.