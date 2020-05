Simón veu alta la probabilitat de rebrots: «S'està treballant perquè siguin petits i es puguin controlar ràpid»

«Serà difícil aconseguir una immunitat de ramat suficientment alta. Els estudis de seroprevalença ens donaran informació sobre el grau d'immunitat i la seva duració», ha continuat Simón. «Però basar les nostres expectatives en la immunitat de grup crec que seria un error», ha insistit el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, que confia més en l'aparició –com asseguren els experts- d'una vacuna «cap a finals d'any». «Tampoc sabem del cert si a la tardor tindrem una segona onada de coronavirus. Crec que si finalment hi és serà més controlada, però també dependrà de com ens comportem tots», ha reflexionat en veu alta Simón, ja recuperat de l'atac de tos que ahir el va obligar a aturar la roda de premsa durant més d'un minut.Sobre el pla de desescalada en vuit setmanes i quatre fases, el coordinador del Ministeri de Sanitat ha obviat les crítiques d'alguns líders autonòmics –com el president Torra- per la seva rapidesa. «El dubte de si anem massa ràpid o no, sempre hi estarà. També hi pot haver el dubte de si estem anant massa lents. El temps ho dirà», ha assenyalat Simón, que a banda de les raons sanitàries ha posat també sobre la taula les raons socioeconòmiques per anar suavitzant el confinament de la població i la mobilitat. «De fet, estem veient que l'augment de mobilitat d'aquests últims dies no està essent seguit d'un augment destacat de casos de contagis. Caldrà veure si això segueix així», ha destapat el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries.I pel que fa a l'ús obligatori de mascaretes al transport públic, Simón no veu gaire dificultats perquè sigui factible en trajectes curts –fins i tot en persones amb problemes respiratoris- però admet més dificultats en trajectes llargs. «El seu ús generalment és per poc temps i en trajectes curts no hi haurà problema. Però la generalització és difícil establir-la per a totes les persones en totes les situacions», ha reconegut el coordinador del Ministeri de Sanitat, que s'ha mostrat partidari de flexibilitzar l'obligació de mascareta al transport públic per a malalts crònics respiratoris, persones amb ansietat o nens amb discapacitats. Finalment, i sobre els estudis que relacionen la contaminació i la temperatura amb els casos de coronavirus, Simón s'ha mostrat entre escèptic i prudent.«Són hipòtesis que s'han valorat en d'altres virus, però el problema és que són estudis que s'han de portar al pla individual. Llavors es pot produir el que es coneix com a fal·làcia ecològica», ha apuntat el coordinador del Ministeri de Sanitat. «Es llancen hipòtesis molt interessants però després s'han de validar amb estudis a nivell individual. I aquí hi ha el problema perquè en el cas del coronavirus no s'han fet», ha conclòs Simón.