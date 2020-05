Sanitaris de tota Espanya es faran gratis el tatuatge d'un estudi de Zamora

El regal l'ha ofert el tatuador José Ángel Melgar, del saló Tattoo Art de la localitat zamorana de Toro

Actualitzada 03/05/2020 a les 13:39

Uns 180 treballadors de centres hospitalaris de diferents llocs d'Espanya s'han apuntat ja en la iniciativa promoguda per un estudi de Toro (Zamora) que ofereix un tatuatge gratis als sanitaris amb un disseny commemoratiu del treball realitzat durant la pandèmia de coronavirus.El tatuador José Ángel Melgar, del saló Tattoo Art de la localitat zamorana de Toro, manté fins al pròxim 9 de maig la promesa de realitzar un tatuatge sense cost a tot el personal sanitari que s'inscrigui prèviament.La proposta va sorgir arran de la situació generada per la COVID-19 com una manera d'agrair la labor que realitzaven aquests treballadors.Encara que la iniciativa al principi estava dirigida únicament als sanitaris dels hospitals, la va ampliar posteriorment al personal de les ambulàncies, de les residències de persones majors i el de neteja de centres sanitaris.«Davant la situació de la pandèmia, veient que tothom estava ajudant vaig pensar que com podia col·laborar jo» i no se li va ocórrer una altra forma millor de fer-ho que amb un tatuatge, segons ha declarat a l'Agència Efe aquest tatuador.Per això, es va posar per això som-hi per a buscar un disseny exclusiu que al·ludís a la labor dels sanitaris enfront del nou coronavirus.El tatuatge que ofereix gratis, d'entre sis i deu centímetres i a realitzar en la part del cos que un prefereixi, mostra una corona amb una creu llatina, en record als morts per la COVID-19, un dibuix d'un electroencefalograma, un cor amb una gota de sang i una creu grega.Melgar ha admès que la proposta se li «ha anat de les mans» ja que creia que únicament anava a rebre peticions de sanitaris de l'entorn més pròxim com Zamora, Valladolid o Salamanca però fins al moment ha rebut 180 peticions i més de la meitat són de fora.Entre elles figuren més d'una trentena de treballadors de l'hospital Dotze d'Octubre de Madrid, així com sanitaris de Burgos, Ciudad Real o Toledo.A alguns el desplaçament a Toro els pot sortir fins i tot més car del que costés el tatuatge que els farà gratis però «volien venir pel motiu i perquè li ho realitzava jo», ha explicat el tatuador toresano.José Ángel Melgar ha preparat aquest diumenge el seu estudi per a reobrir aquest dilluns amb cita prèvia per als tatuatges que tenia pendents abans del tancament per l'estat d'alarma i la setmana vinent obrirà a la resta del públic, encara que els tatuatges gratuïts no els començarà a efectuar fins al mes de juny.En cadascun d'ells pot trigar més d'una hora, els alternarà amb la resta de treballs i quadrarà horaris amb els beneficiaris, per la qual cosa «puc estar fent-los fins a final d'any, però tot el que s'ha apuntat tindrà el seu», ha assenyalat.També li han anomenat sanitaris de Sant Sebastià i altres llocs que li han demanat permís per a utilitzar el disseny i que li ho realitzés un altre tatuador, alguna cosa al que Melgar ha accedit gustós.El tatuador ha pensat, arran de la iniciativa, demanar als sanitaris que li contin alguna història que han viscut aquestes setmanes mentre els tatua amb la idea de recollir en un futur aquests testimoniatges i els seus protagonistes en un llibre.També té previst realitzar un mural amb les fotografies de tots els tatuatges que ha regalat al personal sanitari per a mostrar-lo amb orgull en el seu estudi com a record als herois de la lluita contra la pandèmia.