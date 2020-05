Quin tipus de màscara necessito segons la meva situació?

El Ministeri de Consum ha llançat aquest diumenge una guia amb recomanacions per a la població a l'hora de comprar mascaretes

Actualitzada 03/05/2020 a les 13:32

El Ministeri de Consum ha llançat aquest diumenge una guia amb recomanacions per a la població a l'hora de comprar mascaretes en un establiment durant la desescalada, en la qual insisteix que són només un complement de protecció que ha d'anar acompanyat de mesures de distanciament físic i higièniques.- Higièniques: S'aconsella el seu ús per a les persones sanes i sense contacte amb la COVID-19.Cobreixen boca, nas i barbeta i estan proveïdes d'un arnès que pot envoltar el cap o subjectar-se en les orelles. Es componen d'una o diverses capes de material tèxtil i poden ser reutilitzables o d'un sol ús.- Quirúrgiques: Recomanades per a aquelles persones que hagin resultat contagiades, tinguin símptomes o siguin positives asimptomàtiques.S'usen en ambients clínics i limiten la transmissió d'agents infecciosos perquè estan dissenyades per a filtrar l'aire exhalat. Per tant, la seva missió és protegir als qui estan al voltant del portador evitant la dispersió vírica en esternudar, tossir o parlar.Ha de comptar amb un mecanisme que permeti cenyir-la estretament sobre nas, boca i barbeta.- Tipus EPI (Equips de Protecció Individual): Recomanades només per a persones en contacte amb el virus, així com per a grups vulnerables i sempre sota prescripció mèdica.De venda en farmàcies i establiments especialitzats, serveixen per a crear una barrera entre un risc potencial i l'usuari, filtrant l'aire inhalat i evitant l'entrada de partícules contaminants en l'organisme.En funció del grau de protecció poden ser de tipus FFP1, FFP2 i FFP3. Els filtres que contenen contra les partícules també poden ser de tres tipus: P1, P2 i P3.Per a nens i nenes sans a partir dels tres anys i sense contacte amb el coronavirus, Consum recorda que existeixen mascaretes higièniques de talles concordes amb l'edat, fins als 12 anys, i demana que els adults supervisin la col·locació, ús i retirada d'aquestes.Consum pretén que la ciutadania faci una "compra responsable i conscient" d'aquest producte, que s'informi de quins tipus de mascaretes hi ha en el mercat i quin és més útil per a la seva situació personal.En la guia també recorda al consumidor que ha de mirar en l'etiquetatge de la màscara per a comprovar que inclogui el marcatge CE, seguit de quatre números, per a assegurar que el producte compleix amb la legislació, i informa sobre la referència a la norma UNEIX que assegura el compliment d'un estàndard de qualitat.En l'etiqueta es trobarà a més la informació relativa a la reutilització de les màscares, quants usos permet i quantes rentades poden fer-se sense que el producte es ressenti.A més, la guia recull una sèrie de dubtes freqüents amb les quals el ministeri tracta d'atallar informacions errònies relacionades amb la reversibilitat de la màscara, la seva neteja en el microones, l'ús de les mascaretes casolanes o unes altres com les de busseig