Negocis que poden reobrir el dilluns però no ho faran

Alguns propietaris prefereixen esperar a tenir el material per garantir la seva seguretat i la del seus clients

Actualitzada 03/05/2020 a les 17:57

Les perruqueries, els centres d'estètica o de fisioteràpia són dels primers negocis que podran obrir a partir d'aquest 4 de maig, en la fase zero del desconfinamient. Però molts retardaran la reobertura fins a tenir-ho tot preparat per a poder atendre amb seguretat les seves llargues llistes d'espera de clients.Aquests establiments podran obrir a partir del dilluns, però amb cita prèvia per a l'atenció individual de clients, un horari d'atenció preferent a majors de 65 anys i màximes mesures de protecció, entre altres indicacions.No obstant això, els treballadors no compten encara amb informació oficial prou detallada i molts prefereixen esperar per a obrir els seus negocis mentre continuen preparant els nous protocols.Tindran la informació que anhelen previsiblement aquest diumenge, quan el Govern publiqui en el Boletín Oficial del Estado (BOE) les condicions tant del comerç en fase 0 com de l'hostaleria en fase 1, entre altres qüestions.Raquel regenta una perruqueria en Les Fregues (Madrid), en la qual treballa amb altres dos empleats que en aquests moments estan afectats amb un ERTE.Podria obrir el seu negoci el dia 4 amb la seguretat de tenir més d'un centenar de clients en llista d'espera, però de moment no el farà fins no comptar amb la suficient «seguretat» per a donar el servei.«Si els nostres sanitaris estan com estan, imagina't en un saló de perruqueria, tenint encara menys mesurades de seguretat. Estem exposats i exposem, perquè no podem atendre els nostres clients mantenint la distància de seguretat, i amb una màscara no és suficient», lamenta Raquel en una entrevista amb Efe.Per això, i fins que no rebi altres directrius, aquesta professional utilitzarà «el sentit comú» i el seu propi criteri, que és que el seu saló «obrirà sempre que ningú corri perill de contagiar-se» perquè, si alguna cosa té clar ara l'empresària, és que l'»economia és molt important, però la vida humana més».El petit matalàs amb el qual compte Raquel va esgotant-se però, encara així, creu que les mesures del Govern s'han «avançat als esdeveniments», i en aquest sentit reitera que no hi ha un protocol clar per a assegurar que no hi haurà contagis en el seu negoci: «Totes les perruqueries estem desconcertades», diu.Com a les autoritats van donar la notícia que podrien obrir amb cita prèvia a partir del dilluns, «automàticament» la seva bústia de veu es va omplir de missatges.D'un en un, va anar explicant als seus clients les raons per les quals no obriria el dilluns, i també es va encarregar de parlar amb una amiga seva, que viu a la Xina, i que li va manar els protocols que segueixen allí les perruqueries, que tractarà de preparar abans d'obrir: prendre la temperatura a cada client, tot d'un sol ús, pantalles protectores, o l'ús obligatori de màscares.Una situació semblant a la qual viu Nana en el centre d'estètica que dirigeix juntament amb la seva germana Marisol, en el madrileny districte de Chamberí.Poden obrir el dilluns, però no ho faran fins a una setmana més tard, quan aconsegueixi incorporar totes les mesures de seguretat necessàries per a garantir una obertura sense contagis per als seus clients.«Seran mesurades basades en les dels hospitals», comenta Nana a Efe, que porta aquests dies tractant de proveir-se amb elements de protecció per als clients, com a mampares de metacrilat, termòmetres per infraroig, màscares tipus FPP2, capells o guants, material que «ha de ser d'un sol ús».També ha contractat a una empresa per a desinfectar el local mitjançant ozó, que ha de complementar amb «pautes de desinfecció diàries i per client».«És més despesa que benefici», lamenta l'empresària, que encara que compta amb una llarga llista d'espera, preveu també una extensa factura perquè, comenta, «les ajudes no han estat moltes» i el que abans es comprava per cinc o sis euros «ara costa 45 o 50».Els canvis en el negoci seran molts, afegeix Nana, que assenyala que les cites passaran a ser una per hora per a poder comptar amb temps per a desinfectar.Toño treballa en una clínica de fisioteràpia en el districte madrileny de Usera que, igual que altres negocis, encara no té clar quan podrà obrir, tot dependrà del compliment de les mesures que es publiquin oficialment, assenyala.Si tot està en ordre i d'acord amb el que estableixin les autoritats, ho farà aquest mateix dilluns.La clínica ha establert tres protocols de seguretat a seguir, el primer contempla l'obligació de cita prèvia per als clients amb un garbellat telefònic, augmentar el temps entre l'un i l'altre i que acudeixin individualment i sense passar per la sala d'espera.Un altre nou protocol serà el de la neteja, que serà més exhaustiva i passarà a incorporar màquines d'ozó per a desinfectar els espais, la qual cosa també influirà en les cites, perquè la màquina triga 20 minutos a desinfectar, i es farà en cadascuna de les atencions.Finalment, estan les mesures de protecció individual, per les quals els professionals passaran a utilitzar EPIs, i a desinfectar-se amb més freqüència.«Utilitzarem el sentit comú per a aplicar les mesures fins que no hi hagi unes més concretes de manera oficial», comenta Toño.